Ein Unfall in der Eichendorffstraße hat am Mittwochnachmittag einen Großeinsatz der Polizei und von Rettungsdiensten in Sichtweite des Wasserturms nach sich gezogen. Eine Fahrerin war gegen 16 Uhr mit ihrem Auto ins Schlingern geraten, über den Fahrbahnrand hinausgeschossen und an die Ecke eines Verwaltungsgebäudes der Deutschen Rentenversicherung (DRV) geprallt. Auto wie Gebäude wurden beschädigt, zeitweise war der Verkehr eingeschränkt. Bei der DRV halte sich der Schaden in Grenzen, so ein Sprecher. Von statischen Schäden werde nicht ausgegangen. Eine Passantin, die Zeugin des Unfalls wurde, habe gut reagiert und schnell Hilfe geholt. Die Rentenversicherung zeigte sich in einer Stellungnahme auch erleichtert, dass die Fahrerin des Unglückswagens offenkundig ohne schwerere Verletzungen davongekommen sei. Die Polizei hatte am Mittwochabend noch keine näheren Informationen zur Unglücksursache. Auch sie betont aber, dass der Schaden begrenzt geblieben sei.