Am Mittwoch gegen 22.05 Uhr ist eine 34-jährige Frau rückwärts aus ihrem Stellplatz auf einem Parkplatz in der Unteren Langgasse gefahren und dabei laut Polizei aus Unachtsamkeit mit der linken Vorderseite eines geparkten SUV kollidiert. Wie es weiter in einer Mitteilung heißt, beläuft sich der Schaden an dem SUV auf circa 700 Euro. Die 34-Jährige stieg aus und schaute sich den Wagen an. Doch dann fuhr die Unfallverursacherin mit ihrem Auto unerlaubt weg. Zeugen hatten sich das Kennzeichen der 34-Jährigen notiert und führten die Polizei zu ihr. Die Beamten suchten die Frau an ihrer Wohnanschrift auf und leiteten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen sie ein.