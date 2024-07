Ein Unfall auf der B9 hat am Montagnachmittag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auf der linken Spur in südlicher Fahrtrichtung ist in Höhe des Kreuzes Speyer um 14.24 Uhr ein Autofahrer auf den Vordermann aufgefahren. Ursache laut Autobahnpolizei Ruchheim: mangelnder Sicherheitsabstand, der eine rechtzeitige Reaktion auf verkehrsbedingtes Bremsen des vorderen Autos unmöglich gemacht habe. Der Fahrer des hinteren Wagens sei leicht verletzt worden: Er habe über Schmerzen geklagt, sei aber um einen Klinikaufenthalt herumgekommen. Der Fahrstreifen sei rund eine Stunde gesperrt gewesen, was für einen Rückstau bis zur Anschlussstelle Rinkenbergerhof geführt habe. Die Einsatzkräfte schätzen den Sachschaden auf 20.000 Euro.