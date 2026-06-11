Die Feuerwehr ist nach eigener Mitteilung am Donnerstag zu einem Unfall auf einer Baustelle in der Speyerer Armbruststraße alarmiert worden. Eine Person sei durch das Verrutschen von Schalungsteilen getroffen und eingeklemmt worden. Nach RHEINPFALZ-Informationen handelte es sich um die Baustelle, auf der das neue Sparkassenquartier errichtet wird. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die verletzte Person bereits durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt“, so die Mitteilung.

Die Feuerwehr habe zunächst die verrutschten Schalungsteile gesichert, um weitere Gefahren für den Patienten sowie die Einsatzkräfte auszuschließen. Danach sei die Person in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst schonend aus ihrer Zwangslage befreit worden. Ein Notarzt habe den Verletzten behandelt, bevor dieser zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. „Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen“, so die Feuerwehr.