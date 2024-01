Ein Unfall auf der B9 in südlicher Fahrtrichtung auf Höhe des Kreuzes Speyer hat am Freitag ab 15.24 Uhr für Staus und stockenden Verkehr gesorgt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, waren zwei Autos beteiligt und blockierten die Fahrbahn, die zudem bei dem Unfall verschmutzt wurde. Sie war eine Zeit lang vollgesperrt, bevor der Verkehr wieder auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeifließen konnte. Die Polizei berichtet von einem Leichtverletzten. Der Verkehr sei zeitweise über Schifferstadt von der B9 abgeleitet worden.