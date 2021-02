Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Lieferwagen kam es nach Polizeiangaben am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen.

Ein weißer Lieferwagen wechselte auf Höhe der Abfahrt auf die A61 von der linken Fahrspur nach rechts, um die Abfahrt in Richtung Baden-Württemberg zu nehmen. Dabei stieß er mit der Front eines neben ihm fahrenden DHL-Sattelzuges zusammen, Schaden: rund 5000 Euro. Der Fahrer des weißen Transporters hielt laut Polizei danach im Abfahrtsbereich zur A61 an und verließ sein Fahrzeug kurzzeitig. Er nahm jedoch keinen Kontakt zu dem Sattelzug-Fahrer auf. Der laut Polizei männliche, blonde, schlanke Fahrer des Lieferwagens trug einen Blaumann und soll circa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Hinweise an die Polizei: Telefon 06232 1370 oder per E-Mail.