[aktualisiert, 17.30 Uhr] Die B39 auf Höhe des Speyerer Stadtteils Vogelgesang ist nach einem Unfall am Montagnachmittag gesperrt worden. Ein Auto und ein Lastwagen sind laut Polizei kurz nach 14.30 Uhr kollidiert. Ein Autofahrer (42) sei von der Else-Krieg-Straße auf die B39 in Richtung B9 aufgefahren und kurz darauf aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Er fuhr laut Polizei frontal in den entgegenkommenden Lkw eines 33-Jährigen, drehte sich um 180 Grad und blieb im Grünstreifen liegen. Der Lkw wurde von der Fahrbahn gedrückt und kam an einer Schutzplanke zum Stehen. Gesamtschaden: circa 120.000 Euro.

Beide Fahrer seien ansprechbar und nüchtern gewesen, so die Polizei. Sie kamen ins Krankenhaus: der Autofahrer mit Schmerzen in der Hand und einem Bein, der Lkw-Fahrer mit Rückenschmerzen. Die B39 wurde für die Bergung und Säuberung bis in den Abend gesperrt. Auf den Umleitungsrouten rund um die Paul-Egell-Straße sowie im Vogelgesang sorgte das im Berufsverkehr für chaotische Szenen. Auch für Einsatzfahrzeuge war teilweise kaum ein Durchkommen. Die Polizei verwies auf die Zuständigkeit des Landesbetriebs Mobilität (LBM) für die Umleitungen. Wegen des Umfangs der Schäden seien Behinderungen nicht zu vermeiden.