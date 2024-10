Auf der B39 von Hockenheim in Richtung Ludwigshafen hat am Montagabend ein riskantes Überholmanöver zu einem Unfall geführt. Gegen 18.25 Uhr überholte ein Autofahrer im Bereich der Abfahrt zur Landauer Straße einen vorausfahrenden Wagen auf der rechten Seite und schnitt diesen. Daraufhin kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Überholende flüchtete von der Unfallstelle. Zeugenhinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 06232 1370.