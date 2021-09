Einen Auffahrunfall mit zwei beteiligten Autos hat es am Mittwoch gegen 12.40 Uhr auf der Autobahn 61 in Richtung Koblenz kurz vor dem Autobahnkreuz Speyer gegeben.

Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, musste ein Autofahrer wegen eines Rückstaus abbremsen, woraufhin ein weiterer Verkehrsteilnehmer auf dessen Wagen auffuhr. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht, so die Beamten. Die Unfallaufnahme wurde auf den Standstreifen verlegt. Der linke Fahrstreifen sei bald nach der Kollision wieder freigegeben worden. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei erwartet, dass die Verkehrsbehinderungen noch mindestens eine Stunde bis gegen 15.30 Uhr andauern werden. Der Rückstau in Folge des Unfalls habe bis zu rund vier Kilometer betragen.