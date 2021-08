Ohne Verletzte ist am Freitagmorgen ein Unfall auf der A61 bei Speyer vonstatten gegangen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Lastwagegen gegen 8 Uhr eine Leitplanke in einer Engstelle gestreift und ist daraufhin in die Mittelleitplanke gefahren, bevor der Wagen quer auf der Fahrbahn zum stehen kam. Laut Polizei staute sich der Verkehr zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Speyer auf bis zu acht Kilometer. Unter anderem 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Speyer waren mit fünf Fahrzeugen vor Ort, um für den Brandschutz zu sorgen und auslaufende Betriebsmittel mit einem Bindemittel abzubinden.