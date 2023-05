Ein verletzter 70-jähriger Autofahrer und rund 13.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Autounfalls, der sich am Mittwochmorgen in der Landauer Straße gegen 6.50 Uhr ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, übersah ein 35-Jähriger, der mit seinem Pkw in Richtung Römerberg unterwegs war, beim Abbiegen auf die Auffahrt zur B39 ein entgegenkommendes Fahrzeug und stieß mit diesem zusammen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weil der 70-jährige Fahrer des zweiten Wagens über Schmerzen klagte, wurde er in eine Klinik gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 13.000 Euro.