Unfälle mit Zweiradfahrern haben am Sonntag die Polizei beschäftigt. Schwer verletzt wurde ihrer Mitteilung zufolge ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer, der in der Hasenpfuhlstraße „aus noch ungeklärter Ursache“ stürzte. Er sei vor Ort nicht mehr ansprechbar gewesen und ins Krankenhaus eingeliefert worden, schwebe aber nicht in akuter Lebensgefahr. „Da Alkoholgeruch bei dem 57-jährigen Fahrer wahrgenommen werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen“, so die Beamten.

Dieselbe Entscheidung trafen die Beamten im Fall eines 34-jährigen Radfahrers, den sie für einen Diebstahl und eine Sachbeschädigung mit Unfallfolge verantwortlich machen. Er sei um 16.50 Uhr in der Wormser Landstraße dabei beobachtet worden, wie er ein unverschlossenes Fahrrad entwendete. Damit sei er in Richtung Stadtmitte davongefahren, habe gegen den Außenspiegel eines geparkten Autos getreten und sei zu Fall gekommen. Auch er habe nach Alkohol gerochen und in ein Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Der Sachschaden am Auto wird auf 500 Euro geschätzt. Der Eigentümer des gestohlenen türkisfarbenen Damenrads der Marke Btwin wird noch gesucht und kann sich bei der Polizei unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de melden.

Die Polizei Speyer weist darauf hin, dass das Fahrradfahren unter Alkoholeinfluss für andere Verkehrsteilnehmer und für einen selbst eine hohe Gefahr darstellt. „Zudem drohen bei einer Fahrt unter Alkoholeinfluss strafrechtliche Konsequenzen, insbesondere wenn es zu einem Verkehrsunfall kommt“, teilt sie mit.