Unter dem Motto „Sicher im Straßenverkehr“ machen Präventionsexperten des Polizeipräsidiums (PD) Rheinpfalz am kommenden Montag, 30. September, mit einem Info-Stand für Senioren auf der Maximilianstraße Station. Von 10 bis 14 Uhr informieren die Experten demnach an der Alten Münz „über aktuelle Verkehrsregeln und neue Mobilitätsformen“. Der Anlass: An rund einem Viertel der knapp 15.000 Unfälle im Bereich des PD seien Seniorinnen und Senioren beteiligt gewesen – in 69 Prozent dieser Fälle als Hauptunfallverursacher. Verkehrsunfälle zu reduzieren und Unfallfolgen zu minimieren sei Schwerpunkt der polizeilichen Präventionsarbeit.