Ein Mann hat am Sonntagmorgen unter Alkoholeinfluss einen Unfall auf der Brücke, die in den Brucknerweg führt, verursacht. Nach Angaben der Polizei riss der 38-Jährige dabei ein Straßenschild aus der Verankerung. Anschließend prallte er im Brucknerweg gegen ein geparktes Wohnmobil und zwei Zäune. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Ein Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Fahrer läuft ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch unklar.

Ein weißer Mercedes hat in der Nacht auf Montag in der Fritz-Ober-Straße einen geparkten Audi beschädigt und ist anschließend geflüchtet, meldet die Polizei. Der Unfall ereignete sich um 0.42 Uhr, als der Mercedes beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Audis touchierte. Hinweise zum Unfall oder zum weißen Mercedes nimmt die Polizei Speyer, Telefon 06232 1370, Mail an pispeyer@polizei.rlp.de, entgegen.