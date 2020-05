Laute Knallgeräusche und Musik rissen am Sonntagabend, 23.30 Uhr, Bewohner der westlichen Altstadt in Speyer aus dem Schlaf. Die Polizei wurde zu einem Anwesen gerufen, in dem sie nach eigener Mitteilung vier Personen zwischen 30 und 40 Jahren zur Ruhe ermahnen musste. Diese hätten die Musik ausgemacht und „nach entsprechender Belehrung“ auch zugesagt, keine Pyrotechnik mehr zu zünden. Zuvor hätten sie einige Böller vom Balkon geworfen, wobei die Polizei noch ermittelt, wer genau dafür verantwortlich war. Die Rest-Böller seien vernichtet worden.