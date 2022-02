Als ein 12-jähriges Mädchen am Montag aus einem Schulbus in der Dudenhofer Straße gestiegen ist und dann in Richtung Obere Langgasse weitergehen wollte, hat ein Mann laut Polizei das Kind an den Haaren gezogen und ist anschließend in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße davongelaufen. Der Vorfall ereignete sich gegen 8.15 Uhr. Laut einer Beschreibung ist der unbekannte Mann zwischen 50 und 60 Jahren alt, 1,75 Meter groß, hat eine Glatze, trug schwarze Kleidung, weiße Schuhe sowie eine weiße FFP2-Maske. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.