Den Verdacht der versuchten Brandstiftung hegt die Polizei nach einem Vorfall am Montag gegen 20 Uhr am Eselsdamm. Die Feuerwehr Speyer habe aus diesem Bereich ein glimmendes Gebüsch neben einem früheren Kindergarten-Gebäude gemeldet. Dazu seien Zeugenmitteilungen gekommen, dass kurz zuvor ein E-Scooter-Fahrer ein grünes, brennendes Laken ins Gebüsch geworfen habe. „Dieses fing daraufhin leicht Feuer, welches jedoch durch Passanten mittels Wasser gelöscht wurde“, so die Ermittler. Sie suchen nun den E-Scooter-Fahrer, der als 1,90 Meter groß sowie kräftig und muskulös gebaut beschrieben wird. Hinweise sind unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de möglich.