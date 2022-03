Ein Mann hat am Mittwoch gegen 11 Uhr die Kassiererin eines Lebensmittelgeschäfts in der Großen Greifengasse ausgetrickst. Laut Polizei wollte er Nahrungsmittel im Wert von zwei Euro mit einem 50-Euro-Schein bezahlen. An der Kasse habe er die 32-jährige Kassiererin in ein Gespräch verwickelt und sie mit mehreren Fragen abgelenkt. Die Frau hat dann das Wechselgeld von 48 Euro ausgehändigt, ohne Geld erhalten zu haben. Der Täter wird als 35- bis 40-jährig, mit Dreitagebart und Glatze beschrieben. Zur Tatzeit hat er eine olivgrüne Jacke getragen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise per Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.