Am St.-Guido-Stiftsplatz hat am Sonntag ein Unbekannter im Zeitraum von 1 bis 10 Uhr die Heckscheibe eines Autos zerstört. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf rund 800 Euro. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen können sich bei der Polizei melden unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.