Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, der für eine Bedrohung mit einer Pistole in Speyer-West verantwortlich sein soll. Er sei am Donnerstagabend zwischen 19.25 und 19.40 Uhr mehreren Passanten in der Hans-Sachs-Straße und in der Lessingstraße aufgefallen, da er eine Waffe im Bereich des Hosenbundes mitgeführt habe. „Gegenüber einer Gruppe von Kindern habe er diese sogar auf den Boden gerichtet und sie durchgeladen. Dabei habe er die Kinder verbalaggressiv aufgefordert, sich zu entfernen“, berichten die Beamten.

Ob es sich bei der Waffe um eine Schusswaffe oder ein Spielzeug handelte, sei laut Polizei nicht bekannt. Der zwischen 20 und 30 Jahre alte Mann, 1,75 bis 1,80 Meter groß, blond, bunt tätowierter Arm, „auffälliger Gang“, habe sich in Richtung Theodor-Heuss-Straße entfernt. Die Polizei sucht ihn nun und hat ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Sie bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.