Eine 82-Jährige um einen vierstelligen Geldbetrag betrogen hat am Samstag ein noch unbekannter Mann. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, hob die Seniorin gegen 12.45 Uhr an einem Geldautomaten einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße zunächst Geld ab und ging anschließend zu einem Kontoauszugsdrucker. Der Mann wies sie dann darauf hin, dass sie Bargeld am Automaten vergessen hätte. Dort lagen laut Bericht tatsächlich zwei 20-Euro-Scheine, die die Frau an sich nahm. Währenddessen muss sich der Mann am Kontoauszugsdrucker die Bankkarte der Frau genommen haben. Als sie die Bankfiliale verlassen wollte, behauptete der Mann, dass sie am Geldautomaten nochmals ihre Geheimzahl eingeben müsse, was durch eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm angezeigt worden sei. Das tat die Seniorin und verließ anschließend die Filiale. Kurz darauf gab der Automat laut Polizei rund 2000 aus, die der Mann offenbar mit der Bankkarte der Frau und ihrer Geheimzahl erbeutet hatte und an sich nahm. Er soll etwa 1,70 Meter groß und zwischen 22 und 24 Jahre alt sein. Um Hinweise wird unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de gebeten. Die Polizei weist darauf hin, dass Betrüger beim Geldabheben ihren Opfern oft über die Schulter schauen und so die Geheimzahl ausspähen. Wenn ihr Opfer gerade abgelenkt sei, besorgten sie sich darüber hinaus auch die Bankkarte, um später mit Karte und Pin Geld vom Konto des Opfers abheben zu können. „Seien Sie grundsätzlich vorsichtig beim Geldabheben und beobachten Sie Ihr Umfeld“, rät die Polizei.