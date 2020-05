Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag, 9.30 Uhr, in der Speyerer Altstadt einen Hydranten umgefahren und ist geflüchtet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war bei Bauarbeiten plötzlich der Wasserzufluss unterbrochen, woraufhin die Unfallstelle in der Stumpengasse entdeckt wurde: Der Hydrant sei umgefahren, der mittels Pylonen kenntlich gemachte Wasseranschluss abgerissen gewesen. Der dafür verantwortliche Fahrzeugführer habe unerlaubt die Unfallstelle verlassen und werde nun gesucht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.