Bei einem Einbruchsversuch gestört wurde laut Polizei ein bisher unbekannter Mann am Donnerstag gegen 5 Uhr auf einem Firmengelände in der Straße Im Neudeck in Speyer.

Gegen 5 Uhr meldete laut Mitteilung der Polizeiinspektion Speyer ein 53-Jähriger, dass er eine unbekannte Person auf seinem Firmengelände in Speyer gesehen habe. Schon bei seiner Ankunft in der Firma 15 Minuten zuvor sei ihm ein an ein Firmenfahrzeug angelehntes Herrenfahrrad aufgefallen. Außerdem habe er Geräusche gehört. Dann sei ihm ein etwa 1,75 m großer Mann entgegengekommen, der schließlich mit dem Fahrrad geflüchtet sei.

Nach den Angaben der Polizei ist der Unbekannte etwa 25 bis 30 Jahre alt, groß und schlank. Er habe eine braune Hose, einen dunklen Hoodie sowie einen schwarzen Mundschutz getragen. Durch das Aufhebeln eines Fensters ist laut Polizei lediglich Sachschaden entstanden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621 963-2773, E-Mail: kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de, entgegen.