Am Mittwoch, 19.50 Uhr, gab es laut Polizei einen bewaffneten Überfall am Gehweg entlang des Nonnenbachs zwischen Petschengasse und Mausbergweg. Dort sei ein 30-Jähriger mit seiner dreimonatigen Tochter im Kinderwagen unterwegs gewesen. Als er sich einer Parkbank näherte, wurde er dem Bericht zufolge von einem unbekannten Mann angehalten und angesprochen. „Dieser forderte schließlich unter Vorhalt eines mitgeführten Klappmessers die Herausgabe von Bargeld“, so die Ermittler. Der 30-Jährige habe den Unbekannten durch einen angedeuteten Fußtritt vertreiben können. Dieser sei in Richtung Petschengasse geflüchtet.

Die verständigte Polizei habe schnell eine Nahbereichsfahndung „mit starken Kräften“ und einem Diensthund eingeleitet, den Unbekannten aber nicht gefunden. Er wird als 1,70 bis 1,75 Meter groß, hager und sehr kurzhaarig beschrieben. Er sei mit einer Jogginghose und einem knielangen weinroten Parka bekleidet gewesen. Er habe gelallt, so die Polizei. Sie sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.