Ein unbekannter Täter hat sich nach Polizeiangaben am Sonntagmorgen um kurz vor 6 Uhr gewaltsam Zugang zur Bar „Stampe“ in der Heydenreichstraße verschafft und dabei einen Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe verursacht. Demnach hebelte er im Inneren der Bar nacheinander zwei Spielautomaten auf und suchte mit dem Geld darin das Weite. Dabei sei er von einer Videokamera gefilmt worden. Laut Polizei ist der Mann 1,85 bis 1,95 Meter groß, trug dunkle Schuhe, eine dunkle Jeans und ein helles Sweatshirt, sowie eine Sturmmaske. Bereits einige Stunden zuvor war in ein Casino in der Heydenreichstraße eingebrochen worden. Die Polizei prüft einen Zusammenhang der beiden Taten. Die Beamten bitten Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de mit Hinweisen zu melden.