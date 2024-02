Goldschmuck im Wert von 3500 Euro hat ein Unbekannter am Samstag gegen 17.30 Uhr aus der Wohnung einer 88-Jährgen in einem Seniorenheim in der Oberen Langgasse gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, öffnete die 88-Jährige gerade die Wohnungstür, um nach draußen zu gehen. In diesem Moment sei der Unbekannte an ihr vorbei in die Wohnung gelaufen und habe zielgerichtet mehrere Schubladen geöffnet. Als die 88-Jährige den Mann ansprach, habe dieser wortlos die Wohnung verlassen. Nach Angaben der Polizei trug er einen braunen, langen Mantel, eine braune Stoffhose, war etwa 40 Jahre alt und „von südosteuropäischem Erscheinungsbild“. Sie bittet Zeugen, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei ihr zu melden