Ein unbekannter Autofahrer hat in der Zeit von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 11.25 Uhr, in der Schubertstraße ein geparktes Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei war der silbergraue Wagen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt worden. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw und richtete einen Schaden in vierstelliger Höhe an. Die Polizei bittet Zeugen unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de um Hinweise.