Unbekannte haben in der Nacht zu Heiligabend die geschmückte Spitze eines Weihnachtsbaumes in der Roßmarktstraße abgetrennt. Das hat Mathias Münzenberger, Inhaber des Speyerer Tee Contors und Sprecher der Roßmarktstraßen-Gemeinschaft, mitgeteilt. Er vermutet, dass der entwendete Teil nun als privater Weihnachtsbaum genutzt wird. „Die Geschäftsleute der Roßmarktstraße hoffen, dass der Baum möglichst schnell die Nadeln verliert und die Diebe nicht allzu viel Freude daran haben werden“, kommentierte er die Aktion in einer Mitteilung und wünschte dennoch allen ein Frohes Fest.