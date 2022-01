Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag drei Autos in der Speyerer Bahnhofstraße zerkratzt. Das teilte die Polizeiinspektion Speyer mit. Laut Bericht nutzten die Täter dafür einen spitzen Gegenstand und beschädigten die abgestellten Fahrzeuge jeweils an den Vorder- und Hintertüren. Die Beamten beziffern den entstandenen Schaden mit rund 5000 Euro. Wer Hinweise zum Fall geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.