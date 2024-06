Zwei Bienenvölker in Speyer sind durch einen mutwillig herbeigeführten Brand zerstört worden. Darüber berichtet die Polizei, nachdem die Eigentümer die Feststellung von Mittwoch, 15 Uhr, gemeldet hatte. Die Tat könne sich zwischen 23. Mai und 5. Juni in dem Bereich nahe des Friedhofs in der Brunckstraße/Hertrichweg ereignet haben, in dem die Völker frei zugänglich angesiedelt waren. Unbekannte hätten die Vorrichtungen des Imkers angezündet. Laut Eigentümer sind alle Bienen verstorben. Es handelt sich um Bienen der Hobbyimkerei „ Speyerer HonigGlas“. Der Sachschaden wird mit 1000 Euro beziffert, die Polizei sucht Zeugen (Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de).