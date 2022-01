Eine Sachbeschädigung durch Klebstoff an Türen des Rathauses in Speyer beschäftigt die Polizei. Unbekannte haben demnach im Zeitraum von 30. Dezember, 0 Uhr, bis 13. Januar, 6 Uhr, die Schlösser mehrerer außenliegender Türen verklebt. Der Gesamtschaden wird mit circa 750 Euro beziffert. In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich in der Domstadt ähnliche Sachbeschädigungen an vorwiegend öffentlichen Gebäuden gehäuft, zuletzt laut Polizei vom 1. bis 5. Dezember an Schulen und Kircheneinrichtungen, zuvor auch an einem Testzentrum in der Auestraße. „Das Vorliegen etwaiger Tatzusammenhänge ist Gegenstand laufender Ermittlungen“, so die Polizei, die um Hinweise möglicher Zeugen unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bittet.