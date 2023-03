Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, insgesamt zehn Türschlösser an drei städtischen Gebäuden in der Innenstadt mit Sekundenkleber zugeklebt. Die Türen seien teilweise nicht mehr zu öffnen gewesen, berichtet die Polizei, die den Sachschaden auf einen vierstelligen Betrag schätzt und um Hinweise bittet.