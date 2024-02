Unbekannte Täter haben nach Polizeiangaben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Goethe- und Frankstraße diverse Gegenstände aus Autos gestohlen. Darunter waren demnach Münzgeld in unbekannter Höhe, ein Nokia-Handy, Parfüm und ein E-Scooter. Bereits einige Tage zuvor, in der Zeit von Samstag, 24., bis Dienstag, 27. Februar, wurde aus einem Auto in der Landwehrstraße eine Sonnenbrille und ein fest eingebautes Navigationsgerät entwendet, so die Polizei. Sie prüft nach eigenen Angaben einen Zusammenhang zwischen den Taten und rät, keine Wertgegenstände oder Ausweisdokumente im Auto aufzubewahren.