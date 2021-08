Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in zwei Geschäfte in der Innenstadt eingebrochen und haben unter anderem einen Tresor mit Bargeld gestohlen. Das teilte die Polizeiinspektion Speyer mit. Demnach entwendeten die Täter zum einen Bargeld aus einer Kunstwerkstatt in der Korngasse. Zum anderen stahlen sie den Tresor aus einem Hotel in der Schwerdstraße. Laut Mitteilung versuchten es die Unbekannten auch noch in einer Gaststätte in der Windthorststraße – jedoch erfolglos. Wie hoch der dabei entstandene Sachschaden ist, sei noch unklar. Wer zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schwerd- und Windthorsstraße sowie in der Korngasse gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden.