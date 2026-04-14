Unbekannte haben am Montag auf dem Parkplatz des bischöflichen Priesterseminars in der Straße Am Germansberg aus einem blauen VW einen Rucksack gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte die geschädigte Frau ihr Auto dort zwischen 13.30 und 15.30 Uhr abgestellt. Die Täter entwendeten den Rucksack aus dem Fahrzeuginneren, der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.