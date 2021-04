Einen silberfarbenen Mercedes haben Unbekannte am Freitagabend auf dem Parkplatz einer Eisdiele in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer-West gestohlen. Das teilte die Polizei Speyer mit. Laut Bericht der Beamten ging der Besitzer des Autos zwischen 18 und 19 Uhr am Rhein spazieren. Als er zum Parkplatz zurückkam, war sein Wagen, den er zuvor abgeschlossen hatte, weg. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06232 1370 oder an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.