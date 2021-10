Ungewöhnlich laute Fahrgeräusche machten zwei Pkw-Besitzer auf fehlende Katalysatoren in ihren Fahrzeugen aufmerksam. Laut Polizei entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, 27. September, und Freitag, 1. Oktober, die Katalysatoren aus den am Eselsdamm und in der Fritz-Ober-Straße geparkten Fahrzeugen. Zeugen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.