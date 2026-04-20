Unbekannte haben in Speyer zwei abgeschlossene Fahrräder aus einer Tiefgarage gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, fand der Eigentümer eines der Räder im unmittelbaren Nahbereich wieder. Der Diebstahl passierte zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, in einer Tiefgarage an der Hans-Stempel-Straße. Eines der Räder stand offenbar zunächst für den Abtransport bereit. Beim zweiten Rad handelte es sich um ein Mountainbike Cube Aim in Schwarz und Rot. Der Schaden liegt demnach im dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer, Telefon 06232 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de, entgegen.