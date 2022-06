Zwei Speyerer Schulkinder sind laut einem Bericht der Polizei auf der Straße von unbekannten Männern angesprochen worden. In einem Fall wurde demnach eine Schülerin der sechsten Klasse auf dem Nachhauseweg von der Schule im Bereich der Sportstätten in der Butenschönstraße von einem unbekannten Mann aus einer schwarzen Limousine heraus angesprochen. „Die Schülerin reagierte richtig und entfernte sich zügig von der Örtlichkeit“, so die Beamten. Die Person wurde als groß, muskulös mit gebräuntem Teint beschrieben. Der Mann soll zwischen 26 und 30 Jahre alt sein und zum Tatzeitpunkt ein lila-pinkfarbenes T-Shirt getragen haben. Im zweiten Fall wurde ein Neunjähriger ebenfalls auf dem Schulweg in der Zeppelinstraße mehrfach von zwei unbekannten Männern angesprochen. Der Junge ließ sich auf das Gespräch nicht ein und lief weiter. Die beiden Personen waren etwa 20 Jahre alt und recht groß. Einer der beiden Männer hatte braune Shorts und ein braunes T-Shirt an. Der Zweite trug ein weißes T-Shirt und eine Basecap. Die Beamten warnen: „Sensibilisieren Sie ihre Kinder hinsichtlich des Sprechens mit fremden Menschen und des Einsteigens in fremde Fahrzeuge. Die Polizei rät in solchen Fällen, nicht auf die Gesprächsversuche einzugehen und im Notfall lautstark um Hilfe zu rufen oder den Notruf 110 zu wählen.“ Wer Hinweise zu den beiden Fällen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.