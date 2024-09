Zu Sachbeschädigungen kam es laut Polizei an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in der Fritz-Ober-Straße zwischen dem 1. und 11. September. In den Abendstunden sprühten unbekannte Täter auf verschiedene Wände Graffiti. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen an der IGS Speyer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 06232 1370, per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.