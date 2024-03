Bereits Ende Februar haben Unbekannte nach Angaben der Polizei einige Baustellenbaken und -schilder in der Johannesstraße umgestellt. Der Verkehr habe daher zeitweise über die St.-Georgen-Gasse umgeleitet werden müssen. „Die Umstellung des Baustellenmaterials konnte den Anschein erwecken, dass es sich dabei um eine ordnungsgemäße Absperrung handelt“, so die Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zeugen werden gebeten, sich unter E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de oder Telefonnummer 06232 1370 zu melden.