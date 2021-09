Im Yachthafen Speyer sind in den vergangenen Tagen mehrere Sportboote und Jachten beschädigt worden. Die Wasserschutzpolizeistation Germersheim ermittelt und sucht Zeugen. Ihren Angaben zufolge liegt der Tatzeitraum zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 19.25 Uhr. Danach habe sich ein Geschädigter bei der Polizei gemeldet. Diese habe vor Ort ermittelt, dass insgesamt vier Boote, die im Alten Hafen Speyer ihren Liegeplatz haben, beschädigt worden seien.

Demnäch hätten sich unbekannte Personen Zutritt zu den Steganlagen des Bootsclubs und zu den Innenräumen mehrerer Sportboote und -jachten verschafft. „Hierzu schnitten sie jeweils die zugehörige Persenning des betreffenden Fahrzeuges auf“, informiert die Polizei. Persenning heißen in der Fachsprache die Schutzbezüge auf den Bootsöffnungen. In den Gefährten sei nichts entwendet worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07272 94670. „Es wäre durchaus möglich, dass der oder die Täter auch mit einem eigenen Sportboot zu der Tatörtlichkeit angereist sind“, so die erste Einschätzung der Ermittler.