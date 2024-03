In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben zwischen 20.20 Uhr und 10 Uhr unbekannte Täter die Scheibe eines Autos in der Waldstraße eingeschlagen. Laut Polizei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Die Täter zogen ohne Beute davon. Zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 12.25 Uhr, schlugen unbekannte Täter zwei Scheiben eines Autos in der Draisstraße ein und stahlen eine graue Tasche der Marke „Guess“ sowie eine dunkelblaue BMW-Weste mit Streifen im Schulterbereich. Bei der Weste handelt es sich um ein nicht auf dem freien Markt erhältliches Sondermodell, teilten die Beamten mit. Der Sachschaden liegt in dem Fall bei ungefähr 750 Euro.