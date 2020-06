Eine heimtückische Attacke auf ein Pferd gab es laut Polizei in der Nacht auf Samstag in Speyer: Eine unbekannte Person hat zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 6.30 Uhr, das Futter des Tieres ausgetauscht. Das neue Futter sei derart manipuliert gewesen, dass das Pferd eine Verletzung am Maul erlitt. Es handelte sich um ein sogenanntes Einstellpferd einer Privatfrau auf dem Gelände des Reitclubs Speyer am Ludwigshof. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich in der Tatnacht in einer nahen Privatparzelle am Wammsee aufgehalten haben sollen. Diese werden gebeten, sich unter E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de oder Telefon 06232 1370 zu melden. Bis Montagmittag stand ein Ermittlungserfolg noch aus.