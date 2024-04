Unbekannte Täter versuchten nach Polizeiangaben zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 20 Uhr, mehrfach eine Wohnungstür im Inneren eines Mehrfamilienhauses in der Lauergasse aufzuhebeln. Die Unbekannten hätten dabei rund 200 Euro Sachschaden verursacht, seien jedoch nicht in die Wohnung eingedrungen. „Folglich zogen sie ohne Beute davon“, erklären die Beamten. Wie die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangen konnten, sei nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen.