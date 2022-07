Das Brezelfest, das am Donnerstag beginnt, ist nicht gefährdet – aber problematisch ist die Sache schon: Unbekannte haben sich an rot-weißen Stadtfahnen zu schaffen gemacht, die die Innenstadt im Hinblick auf das Fest schmücken. Beamte der Polizeiinspektion Speyer stellten am Sonntagmorgen einen umgelegten Fahnenmast in der Maximilianstraße fest. Die ursprünglich daran befestigte Fahne war dem Bericht zufolge entwendet. „In der Gilgenstraße haben vermutlich dieselben Diebe versucht, ebenfalls einen Fahnenmast umzulegen“, heißt es weiter. Wie in der Maximilianstraße seien auch hier die Befestigungskeile entfernt worden. Die Fahne war aber noch vorhanden. Die Feuerwehr sicherte demnach den Mast. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de melden können.

Laut Stadtverwaltung sind in Speyer insgesamt 100 Masten aufgestellt. „Vandalismus jeglicher Art ist immer ärgerlich“, so eine Sprecherin. Leider kämen jedes Jahr auch Fahnen weg.