Unbekannte haben sich in der Nacht auf Samstag in Speyer an mehreren geparkten Autos zu schaffen gemacht.

Gegen 4 Uhr morgens war laut Polizei ein unabgeschlossener Pkw im Otterstadter Weg betroffen. Beute eines unbekannten Mannes: Münzgeld in niedriger zweistelliger Höhe. In der Unteren Langgasse und am Melchior-Heß-Park wurden mit jeweils unbekannten Gegenständen die Dreiecksscheiben von zwei Autos eingeschlagen, aber nichts entwendet. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.