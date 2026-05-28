Eine unbekannte Frau hat am Mittwochvormittag in der Woolworth-Filiale in der Speyerer Gilgenstraße versucht, einer Kundin etwas aus der Handtasche zu stehlen. Nach Angaben der Polizei bemerkte die Kundin beim Einkaufen gegen 11.40 Uhr die Hand der Täterin in ihrer Tasche, woraufhin diese in unbekannte Richtung flüchtete. Die Filialleitung informierte daraufhin die Polizei. Die betroffene Kundin verließ das Geschäft jedoch, bevor die Beamten eintrafen. Eine Fahndung nach der unbekannten Täterin blieb ohne Erfolg.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall und der mutmaßlichen Täterin machen können, sowie die unbekannte Kundin werden gebeten, sich bei der Polizei in Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.