Mit einem Mineralölprodukt haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Gewässer im Speyerer Jachthafen verunreinigt. Wie die Polizei am Freitag meldete, wurde die Substanz in einen Kanaleinlauf zwischen den Gaststätten „Porto Vecchio“ und „Donello am Yachthafen“ gegossen. Der Kanaleinlauf befindet sich unmittelbar am dortigen Parkplatz. Die stark nach Kraftstoff oder Heizöl riechende Substanz gelangte über die angrenzende Böschung in das Hafenbecken, was einen mehrstündigen Einsatz von Feuerwehr und Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auslöste. Die Wasserschutzpolizei in Germersheim bittet unter Telefon 07274 9467-0 um Hinweise.