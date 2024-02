Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Nord, in West sowie in der Innenstadt insgesamt vier Autos nach Wertsachen durchwühlt. Zumindest war dies die Anzahl der Diebstähle, die der Polizei bis Sonntagmittag bekannt waren. In einem Fall sei ein Mobiltelefon entwendet worden. In diesem Zusammenhang macht die Polizei darauf aufmerksam, Wertsachen oder Bargeld nicht sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen. Auch Verstecken sei nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck kennen würden. Auch Ausweise und Fahrzeugpapiere sollten nicht im Auto aufbewahrt werden.